A venda de automóveis ligeiros subiu mais de 46% nos cinco primeiros meses do ano, face ao ano passado, mantendo-se, no entanto, abaixo do período pré-pandémico de 2019. Sem razões de queixa está a Porsche, que já vendeu 428 desportivos desde o início do ano, mais 114 viaturas face aos cinco primeiros meses do ano passado.









