Cartel de construtoras fixa preço para obras

Acusa cinco empresas, entre elas a Mota-Engil e a Teixeira Duarte, de manipularem concursos.

Por Marta Rodrigues e Diana Ramos | 09:54

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusa cinco construtoras, em que se incluem a Mota-Engil e a Teixeira Duarte, de montarem um esquema para fixar preços e dividir lotes em concursos públicos de manutenção da ferrovia.



Em comunicado, a Autoridade da Concorrência anunciou que empresas dos grupos Mota-Engil, Comsa, Somague, Teixeira Duarte e Vossloh cometeram infrações à concorrência. As construtoras, em cujos concursos participaram subsidiárias, "celebraram dois acordos restritivos da concorrência" em concursos públicos lançados pela Infraestruturas de Portugal entre 2015 e 2017, de acordo com o regulador. As empresas procediam, de forma combinada, à "fixação dos preços da prestação dos serviços e à repartição dos lotes constantes de um dos concursos", lê-se no comunicado. Os concursos em causa estabeleciam a manutenção de equipamentos da rede ferroviária nacional, nomeadamente, de semáforos, cancelas, agulhas, entre outros materiais.



A operação de fiscalização teve início em outubro de 2016, após ter sido apresentada uma denúncia no âmbito da campanha 'Combate ao Conluio na Contratação Pública' desenvolvida pela AdC, organismo que fiscaliza e monitoriza, entre outras áreas, os processos de contratação pública. Foram realizadas buscas e apreensões nas instalações das empresas visadas, nas áreas de Grande Lisboa e Porto. Envolvidos nas infrações estão também seis membros da administração e direção das construtoras.



As empresas, administradores e diretores visados têm agora oportunidade de prestar esclarecimentos no âmbito do direito à audição e defesa relativa aos factos de que são acusados.



A Autoridade da Concorrência destaca ainda a "prioridade máxima" do combate aos cartéis de modo a proteger os consumidores e a competitividade das empresas.



