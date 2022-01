O ‘phishing’ para a obtenção de dados de cartões de crédito foi o crime informático mais denunciado em 2021 , segundo o Gabinete de Cibercrime do Ministério Público, no balanço anual agora divulgado. Das 1160 denúncias feitas o ano passado, mais do dobro de 2020, 167 tiveram como alvo informações bancárias.