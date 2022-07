Os clientes da Caixa Geral de Depósitos reportaram algumas dificuldades no pagamento e levantamento com os cartões bancários durante a manhã deste domingo.Ao jornal Público, o banco confirmou os constrangimentos no funcionamento dos cartões e na aplicação Caixa Directa e garantiu que os mesmos estavam já resolvidos.Em causa estará uma intervenção realizada no sistema informático na manhã deste domingo.