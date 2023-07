Um erro do BPI permitiu a um casal de médicos ganhar mais de 688 mil euros com a venda de ações de uma sociedade espanhola, em que obteve uma taxa de rentabilidade superior a 600 por cento. O banco foi para a Justiça tentar reaver o dinheiro. Perdeu na 1.ª instância e no recurso que apresentou no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), que diz mesmo que, “na prática”, o banco “queria que fossem” os investidores “a pagar pelos seus próprios erros”.









