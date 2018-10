Alívio no IRS apenas beneficiou as famílias com mais de dois filhos. Mexidas na tributação de rendimentos ainda não compensam perdas.

Os portugueses ainda não recuperaram os rendimentos de antes da crise registando-se agora a mesma carga fiscal de 2013, ano do "enorme aumento de impostos", do então ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Tirando as famílias com pelo menos dois filhos, todos os outros trabalhadores com vencimentos brutos até ao terceiro ...