Casal tem de poupar cinco anos e meio para ter entrada para comprar casa

Um casal que receba o salário mínimo terá de poupar 68 meses, ou seja, mais de cinco anos e meio, para juntar o dinheiro necessário à entrada para compra de casa. Nas condições atuais, com este rendimento, os bancos poderão emprestar cerca de 131 mil euros, exigindo 20% do valor de entrada.Tendo por base 635 euros, o valor do salário mínimo para este ano, um casal deverá reunir cerca de 33 mil euros para dar ...