Casas a preço recorde apesar da pandemia

O valor médio da avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de empréstimo para compra de casa fixou-se, em maio, nos 1114 euros por metro quadrado, mais três euros do que o preço registado no mês de abril. Trata-se do montante mais elevado desde janeiro de 2011, altura em que o Instituto Nacional de Estatística (INE) passou a divulgar esta informação.









De acordo com os dados do INE, a região onde o valor médio de avaliação da habitação atingiu valores mais elevados no mês passado foi o Algarve, onde o preço do metro quadrado chegou aos 1512 euros, mais 10,7% relativamente aos 1366 euros no mesmo mês do ano passado.

Ainda em comparação com o mesmo período der 2019, o valor das avaliações cresceu 8,9% a nível nacional, ao passar dos 1023 euros por metro quadrado, para os já referidos 1114.





Segundo os dados do INE foi na Área Metropolitana de Lisboa que o preço das casas mais subiu no espaço de um ano (11,2%), passando de 1336 euros por metro quadrado para os atuais 1485 euros. A menor subida no espaço de um ano foi registada no Alentejo (2,5%), onde passou de de 807 euros para 827 em maio último.





Além do Algarve e da Área Metropolitana de Lisboa, também a Região Autónoma da Madeira atingiu em maio um preço das casas superior à média nacional, ao atingir o valor de 1141 euros por metro quadrado, um aumento de 7,8%.





Ainda no mês passado e abaixo da média nacional ficaram posicionadas a região Norte (972 euros por metro quadrado), A Região Autónoma dos Açores ( 949 euros), o Centro ( 847 euros) e o Alentejo (827 euros).





Importa referir, como sublinha o INE, que dadas as “circunstâncias excecionais” decorrentes da pandemia de Covid-19, o número de avaliações bancárias consideradas foi de cerca de 19 mil, menos 21% que em maio do ano anterior.





pormenores

Moradias aumentam 8%



Quanto estão em causa as moradias, o valor médio de avaliação bancária subiu 8% em maio face ao mesmo mês de 2019, para 953 euros por metro quadrado. O valor mais alto foi observado no Algarve (1612 euros) e o mais baixo (805 euros) foi o registado no Alentejo.





Disparidade nos valores



Por NUTS III, o INE destaca Lisboa, Algarve e Alentejo Litoral pelos valores de avaliação das casas superiores à média nacional (36%, 33% e 2%, respetivamente). Beira Baixa e Terras de Trás-os-Montes têm os valores mais baixos (-40%).