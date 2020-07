Caso BPP: João Rendeiro, ex-presidente do banco, condenado a 5 anos e 8 meses de prisão

João Rendeiro, ex-presidente e fundador do BPP, foi condenado pelo tribunal da Relação de Lisboa a uma pena de prisão por um crime de burla qualificada no caso BPP, avança a SIC Notícias.



O ex-presidente do BPP foi condenado a 5 anos e 8 meses de prisão enquanto Paulo Guichard, ex-administrador do banco, foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão.

