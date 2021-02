Cem mil trabalhadores independentes pedem apoio à redução da atividade numa semana

A Segurança Social recebeu, numa semana, 100 mil pedidos de trabalhadores independentes e 24 mil de sócios-gerentes para o apoio à redução da atividade, medida reativada em janeiro devido ao confinamento, disse esta quarta-feira a ministra do Trabalho.

Quanto ao novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores previsto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que ficou disponível há dois dias, entraram na Segurança Social 23 mil pedidos, disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, numa audição que decorre na Comissão de Trabalho e Segurança Social.

"Reativámos em janeiro o apoio à redução da atividade dos trabalhadores independentes e sócios-gerentes e, para termos noção da dimensão dos pedidos, temos 100 mil pedidos de trabalhadores independentes e 24 mil pedidos de sócios-gerentes só relativamente aos 15 dias de janeiro", disse a ministra.