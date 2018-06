Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cem personalidades exigem fim da concessão à Fertagus

Documento será entregue ao Governo e à Assembleia da República num prazo máximo de duas semanas.

09:10

Mais de 100 personalidades subscreveram um manifesto a exigir o fim da Parceria Público-Privada (PPP) com a Fertagus e a integração na CP da exploração da travessia ferroviária da ponte 25 de abril.



O documento, que será entregue ao Governo e à Assembleia da República num prazo máximo de duas semanas, defende o fim da PPP para o ano de 2019, altura em que termina o contrato de concessão à Fertagus.



Em declarações à Lusa, Marco Sargento, membro da Comissão de Utentes dos Transportes da Margem Sul do Tejo e do MUSP - Movimento de Utentes dos Serviços Públicos -, refere o final do contrato como o momento oportuno para a negociação.