Centeno desafia Europa a "mente aberta" na solução para crise do coronavírus

"Mente aberta" e "nível de ambição elevado". Foi o desafio deixado esta terça-feira por Mário Centeno, como presidente do Eurogrupo, para as negociações do plano para recuperar a economia europeia. "Devemos afastar-nos do caminho batido das velhas linhas vermelhas e concentrar-nos no que quer que funcione para resolver o problema", defendeu, perante o Parlamento Europeu.





Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento