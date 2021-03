A partir desta quinta-feira 86 mil famílias que aderiram às moratórias privadas no crédito à habitação (no universo total de 294 700) começam a pagar a prestação da casa. Segundo o governador do Banco de Portugal, o valor médio daqueles empréstimos é de 38 mil euros. Mário Centeno, ouvido esta terça-feira no Parlamento, está contra o prolongamento das moratórias bancárias....