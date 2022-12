Não é a primeira vez que repete a ideia de que são essenciais fusões na banca. E a questão que surge de imediato é, nesse cenário, como vê o Banco de Portugal um casamento entre BCP e Novo Banco. Em entrevista ao Negócios, o governador do Banco de Portugal sublinha que "as sinergias que possam surgir desse emparelhamento [de bancos] ou de qualquer outro seria benéfico para o sistema bancário". Mário Centeno afasta também a ideia de que as dificuldades financeiras da Fosun possam pôr em causa a estabilidade do BCP. E insiste na necessidade de o setor subir os juros dos depósitos bancários.Leia no Jornal de Negócios.