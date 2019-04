Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno não alterou muito tática de Passos

Ministro das Finanças admite que viragem não foi “drástica” face às políticas do anterior Governo PSD/CDS.

Por Salomé Pinto | 01:30

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu ao ‘Financial Times’ que a viragem da austeridade "não foi drástica" e que não foi conseguida à custa de "uma grande mudança" face às políticas do anterior Governo de Passos Coelho (PSD/CDS), lê-se num artigo publicado esta quarta-feira.



"Sou muito desconfiado em relação aos visionários que acham que sabem mexer em grandes máquinas. Tenho medo de grandes máquinas", disse o ministro ao jornal britânico. O também presidente do Eurogrupo confessou ainda a fragilidade da banca portuguesa, afirmando que "o resgate do Banif foi provavelmente o mais caro da Europa".



O "truque" de Centeno foi comprometer-se com um caminho e mantê-lo, o que gerou "um salto tremendo na confiança [dos agentes económicos] e na atividade económica". O resultado foi uma diminuição dos encargos com os juros da dívida que permitiu ao país ir além do esperado na redução do défice orçamental, explicou.



Apesar das melhorias alcançadas, o FMI alertou ontem que, pelo menos até 2024, o nível da dívida portuguesa continuará alto, acima do limiar de 100% do PIB. Centeno deverá falhar a meta de 118,5% para este ano, ficando nos 119,5% do PIB. Contudo, a instituição liderada por Christine Lagarde prevê excedentes orçamentais ao longo da próxima legislatura.



600 milhões ao juro mais baixo de sempre

O IGCP, instituto que gere a dívida pública portuguesa, encaixou ontem 600 milhões de euros a 10 anos, pagando o juro mais baixo de sempre. Os investidores aceitaram financiar o país com uma taxa de apenas 1,143%, abaixo dos 1,298% registados em março.



Na emissão a 18 anos, Portugal financiou-se em 400 milhões de euros a uma taxa de 1,896%. Com esta emissão total de mil milhões de euros de Obrigações do Tesouro, o Estado está mais perto de garantir 50% das necessidades de financiamento para 2019.