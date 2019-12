Centeno não vê "nenhum conflito de interesses" em ida para o Banco de Portugal

"Isso [a incompatibilidade] está escrito em algum sítio do Tratado?", questionou, sublinhando que não vê "nenhum conflito de interesses".Na mesma entrevista, o "Ronaldo" de António Costa descartou para já uma recandidatura à presidência do Eurogrupo, por ser "extremamente favorável à limitação do número de mandatos que os políticos exercem".