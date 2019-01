Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno tem terceira maior dívida pública

Portugal mantém-se no pódio das dívidas mais altas, apesar de ter registado uma das maiores quedas.

Por Beatriz Ferreira | 09:00

Portugal mantém-se na terceira posição do pódio da União Europeia (UE) das maiores dívidas públicas, apesar de ter registado a terceira maior queda no terceiro trimestre de 2018 face ao mesmo período do ano anterior.



De acordo com o Eurostat, a dívida pública portuguesa fixou-se nos 248,9 mil milhões de euros (125% do PIB), entre julho e setembro, uma queda de 4,5 pontos percentuais face ao período homólogo.



Trata-se da terceira maior diminuição da União Europeia, embora não seja suficiente para tirar Portugal do pódio das maiores dívidas públicas. Nesse ranking, o País apenas é ultrapassado pela Grécia (182,2%) e por Itália (133%).



O gabinete de Estatística europeu concluiu ainda que Portugal tem o segundo maior excedente orçamental da UE, registando, no terceiro trimestre, um saldo positivo de 3,6% do PIB. É o maior aumento (6,4 pontos) face ao trimestre anterior.



Recorde-se que estes valores não traduzem ainda a subida da despesa do Estado com o pagamento dos subsídios de Natal aos funcionários públicos e aos pensionistas, em novembro e dezembro.



Ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI) baixou a previsão de crescimento da economia da Zona Euro para este ano. Para Mário Centeno, também presidente do Eurogrupo, a revisão deve fazer "os decisores políticos pensar".



Este ano será o pior desde a retoma, diz FMI

O FMI está mais pessimista quanto ao crescimento da Zona Euro em 2019. A instituição liderada por Christine Lagarde prevê um avanço de 1,6% em 2019, menos 0,3 pontos percentuais face às previsões de outubro.



O valor é o mais baixo desde 2014, ano em que se iniciou a retoma da crise. Apesar das previsões, o FMI afasta a possibilidade de uma "recessão mundial ao virar da esquina", embora tenha aumentado "o risco de que a redução do crescimento se agudize", disse ontem Christine Lagarde.