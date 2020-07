Centeno vai comandar regulador dos bancos

Mário Centeno é, oficialmente, o novo governador do Banco de Portugal. O ex-ministro das Finanças assume a liderança do regulador bancário já na próxima segunda-feira. A nomeação foi formalizada ontem em Conselho de Ministros.Na prática, a ida de Centeno para o Banco de Portugal é um regresso a casa, já que o ex-ministro entrou na instituição em 2000, enquanto economista. Além de um novo vice-governador, Centeno terá de indicar ao Governo os nomes dos administradores que vão ocupar as cadeiras na cúpula do regulador. Com as férias a aproximarem-se no Parlamento, essa indicação só deverá acontecer depois do verão.Tal como o processo de indicação, também a entrada em funções será feita com rapidez, para evitar choques com o diploma do PAN que está em discussão no Parlamento. A aguardar um parecer do Banco Central Europeu, a proposta altera as regras para a nomeação e define um período de nojo para a transição entre o Governo e o supervisor do setor bancário.Centeno substitui Carlos Costa, cujo mandato terminou a 8 de julho. Em 10 anos no cargo, o atual governador lidou com temas quentes como as resoluções do BES e do Banif.A escolha de Centeno esteve envolta em polémica, recebendo apenas o apoio do PS. Já o relatório da audição parlamentar, obrigatório no processo, limitou-se a uma transcrição do encontro, sem qualquer avaliação sobre a adequação às funções.