Centro histórico do Porto em mãos estrangeiras

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A maioria dos imóveis do Centro Histórico do Porto, se não são exclusivamente de estrangeiros, são de entidades sem rosto em que os estrangeiros têm interesse."A afirmação de José Fernandes Martins, da Associação de Inquilinos do Norte, é confirmada pelo investimento de mais de 35 milhões de euros, divulgado esta terça-feira, que a empresa macaense KNJ (dona do ‘JN’ e da TSF) ... < br />