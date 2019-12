Centros de recolha de animais com meio milhão para apoio a esterilizações

Os centros de recolha oficial de animais vão ter uma verba de meio milhão de euros para apoio à esterilização de animais em 2020, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado.

A versão preliminar do OE2020 a que a Lusa teve esta segunda-feira acesso prevê ainda a transferência de 1,5 milhões de euros para a administração local, nomeadamente para fazer face à portaria que regulamenta a rede de centros de recolha oficial de animais de companhia.

"Em 2020, o Governo transfere para a administração local a verba de 1.500.000 euros, sendo os incentivos definidos nos termos de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, pela área das autarquias locais e pela área da agricultura, florestas e desenvolvimento rural, para efeitos do disposto na Portaria n.º 146/2017, de 28 de abril", pode ler-se no documento.