O juro era de tal modo atrativo face aos depósitos bancários que, entre setembro de 2022 e maio deste ano, as famílias portuguesas aplicaram 66 milhões de euros por dia em Certificados de Aforro. Esta corrida teve que ser travada com o Estado a fechar a 4 de junho a série E, que garantia uma remuneração até 3,5% com um limite de 250 mil euros.









