Certificados de Aforro podem manter-se na taxa máxima de 3,5% durante os próximos dois anos

O Governo admitiu a possibilidade em avançar com alterações nas taxas dos Certificados de Aforro (CA) até ao final de 2025. De acordo com o jornal Público, a boa remuneração do produto de dívida pública pode manter-se no patamar de 3,5%, onde se encontra atualmente, ao longo dos próximos dois anos. A isto deve-se a transferência elevada de poupanças para os produtos tradicionais do Executivo, entre outros fatores.

A subida da taxa Euribor a três meses é a principal responsável pelo aumento do volume de poupanças aplicadas pelas famílias, sobretudo deste setembro de 2022, uma vez que o juro dos certificados de aforro a três meses está indexado àquela taxa.

Outra explicação para a forte adesão aos CA encontra-se no facto dos bancos oferecerem taxas de juros tidas como baixas, com a média a ficar pelos 0,65% em fevereiro deste ano.

O ministro das Finanças referiu a hipótese de virem a ser feitas estas alterações, tendo em conta que as subscrições realizadas no primeiro trimestre do ano estão perto do limite estipulado pelo Governo (cerca de 10,250 milhões de euros para os Certificados de Aforro e para os Certificados do Tesouro).

"Teremos de avaliar como as subscrições ocorrem ao longo dos próximos meses", referiu Fernando Medina, aproveitando para destacar que os bancos particulares "não encontraram no mercado uma oferta do ponto de vista de poupança que seja compatível com uma remuneração adequada".

"Os Certificados de Aforro são um importante fator concorrencial do mercado, de pressão para que os produtos de poupança da banca sejam mais concorrenciais", salientou o economista da DECO PROTEST António Ribeiro, citado pelo jornal Público. Para o analista, sem o fator concorrência "continuaremos a ter um cenário de miserabilidade para as poupanças do aforrador".

A procura pelos certificados de aforro está a bater recordes históricos. São responsáveis por mais de 30% da divida este ano. No fim de março, o peso do CA no stock da dívida pública foi de 9,9%, superior em relação a dezembro (6,8%) e a março do ano passado (4,6%).