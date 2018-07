CGD amortiza empréstimo de 2000 milhões de euros e perde financiamento do BCE

O empréstimo foi iniciado em 2016 no âmbito das operações de refinanciamento de prazo alargado

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta segunda-feira que amortizou na última semana dois mil milhões de euros de um empréstimo do Banco Central Europeu (BCE), deixando assim de ter qualquer financiamento do BCE.



O empréstimo foi iniciado em 2016 no âmbito das operações de refinanciamento de prazo alargado, avança a Caixa em comunicado.



"Desta forma, a CGD Portugal deixa de ter qualquer financiamento do BCE, culminando uma política de diminuição gradual da dependência deste tipo de recursos que vinha sendo seguida nos últimos anos", pode ler-se no documento.



Segundo o banco presidido por Paulo Macedo, a CGD atingiu o máximo de financiamento junto do BCE no 1.º trimestre de 2011, com 11,2 mil milhões de euros, coincidente com o pico da crise financeira internacional, que incidia em particular sobre a dívida soberana europeia.



"Desde o início da década, é a primeira vez que a CGD Portugal não tem qualquer financiamento junto do BCE", realça o banco público.



Para a CGD, o reembolso "é mais um passo no processo de normalização da sua atividade e do seu balanço e é demonstrativo da robusta e confortável situação de liquidez da Caixa".