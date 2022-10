Chega considera lucros extraordinários "imorais" e compromete-se com proposta

O Chega classificou esta segunda-feira os lucros extraordinários das empresas energéticas como "imorais e escandalosos" e insistiu numa solução em que estes valores revertem para uma diminuição nas faturas dos contribuintes, proposta que tenciona entregar na discussão do Orçamento.

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura foi questionado sobre o facto de a Galp ter obtido um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.

"Acho que estes lucros são imorais, são escandalosos e, neste momento, sobretudo perturbam quem anda a fazer um sacrifício enorme para conseguir sobreviver ate ao final do mês. (...) Não obstante o mercado, que a direita preza e que eu também prezo, o mercado não é tudo. E nós não podemos permitir que empresas continuem a engrossar lucros à custa da inflação e à custa da crise, sem contribuírem com nada para melhorarem a vida dos seus concidadãos", defendeu Ventura.