China Three Gorges formaliza pedido de registo da OPA sobre EDP

Empresa chinesa tinha até final de maio para realizar o pedido.

Por Lusa | 17:58

A CMVM recebeu esta sexta-feira o pedido de registo das Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) sobre a EDP e a EDP Renováveis requeridas pela China Three Gorges (Europe), confirmou fonte oficial do regulador à agência Lusa.



A China Three Gorges (CTG) tinha até esta sexta-feira para fazer o pedido de registo da OPA sobre a EDP junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), segundo a lei.



A CTG (que já é o maior acionista da EDP, com 23% do capital) anunciou há três semanas o lançamento de uma OPA voluntária sobre o capital da EDP, oferecendo uma contrapartida de 3,26 euros por cada ação.



Caso a OPA sobre a EDP tenha sucesso, a CTG avançará com uma oferta pública obrigatória sobre 100% do capital social da EDP Renováveis (EDPR), a 7,33 euros por ação.



A EDP controla 82,6% do capital social da EDPR que tem a sua sede em Madrid.



Fonte próxima do processo disse à Lusa que o prospeto da oferta já foi entregue à EDP, EDP Renováveis, Euronext e CMVM.



Em termos gerais, após o anúncio preliminar de uma OPA, a oferente - neste caso a CTG - tem que efetuar o pedido de registo da oferta junto da CMVM e enviar às visadas (neste caso, EDP e EDPR) o anúncio preliminar e os projetos de prospeto.



Após a receção e análise dessa documentação, a EDP e a EDPR têm de enviar à CTG, à CMVM e divulgar ao público um relatório sobre a oportunidade e as condições da oferta - num prazo de oito dias corridos.



Agora que já foi formalizado o pedido de registo da OPA, cabe à CMVM "analisar o processo e decidir-se pelo registo ou recusa do mesmo, sendo de notar que a oferta apenas será lançada se e quando as condições de sucesso se derem por verificadas (ou suprimidas, por renúncia do oferente)", explica o regulador do mercado.



Caso a CMVM registe a oferta, então a CTG procede ao lançamento da oferta de aquisição junto dos investidores.