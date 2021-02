Choque económico provocado pela pandemia contribui para maior vulnerabilidade das empresas, dizem economistas

O choque económico associado à pandemia da covid-19 condiciona fortemente a capacidade de geração de resultados das empresas portuguesas, contribuindo para o aumento da sua vulnerabilidade financeira, destacam economistas do Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o artigo escrito por Francisco Augusto e Márcio Mateus, que avalia a vulnerabilidade da dívida das empresas no horizonte 2020-22, este estado pode ser definido pela existência de resultados operacionais "que não superam em pelo menos duas vezes o montante de juros suportados pela empresa".

O artigo integra a Revista de Estudos Económicos do Banco de Portugal.

Os autores estimam um aumento de nove pontos percentuais da dívida associada a empresas em vulnerabilidade financeira em 2020, atingindo 31% do total da dívida das empresas portuguesas.

Este aumento é mais persistente no cenário mais severo ?cando, no entanto, aquém do nível registado no período da crise da dívida soberana.

Os setores de atividade para os quais se projeta um maior aumento da proporção de dívida em vulnerabilidade e dívida em excesso são a indústria transformadora, o comércio e o alojamento e restauração, sinalizam.

As empresas projetadas como em vulnerabilidade em 2020 apresentam indicadores médios de liquidez e capitalização inferiores aos das empresas que não estão em vulnerabilidade, acrescentam.

"Para 2021 e 2022, estima-se uma diminuição da dívida associada às empresas mais vulneráveis que será tanto menor quanto maior for a intensidade e a duração do choque económico", referem.

A maior resiliência das empresas portuguesas no contexto atual "resulta de uma melhoria dos resultados operacionais e da diminuição dos juros suportados no período que precedeu a crise pandémica".

