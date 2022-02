Christine Lagarde defende euro digital "sem riscos" para compras 'online' e novas notas após 2024

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu esta segunda-feira a criação de um euro digital "sem riscos" para transações como pagamentos 'online', apoiando também aposta no numerário, com novas notas a serem aprovadas em 2024.

"No ano passado, lançámos o projeto do euro digital. Vamos investigar como é que o euro digital poderia oferecer um meio de pagamento conveniente e sem custos, permitindo que as pessoas paguem em qualquer parte da zona euro com dinheiro digital sem riscos, por exemplo, ao efetuar pagamentos 'online', que impedem a utilização de numerário", declarou a responsável.

Intervindo na sessão plenária do Parlamento Europeu num debate sobre o 20.º aniversário do euro, na cidade francesa de Estrasburgo, Christine Lagarde vincou que, "em qualquer caso, um euro digital complementaria o numerário, não o substituiria".