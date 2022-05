Um cidadão aproveitou a discussão pública do Orçamento do Estado (OE) para 2022 para sugerir o aumento do subsídio de refeição da Função Pública para cinco euros, na prática mais 23 cêntimos por dia. Não foi ouvido e ainda não é este ano que o valor fixado em 2017 será aumentado.



A subida de 4,77 euros para cinco euros “colocaria mais alguns euros no bolso dos portugueses que recebem o valor mínimo do subsídio de refeição”, afirma Rui Nunes, num email enviado à Assembleia da República.









Ver comentários