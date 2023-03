Os cinco maiores bancos voltaram a emagrecer as respetivas equipas no ano passado, assim como a reduzir ainda mais o número de agências que estavam abertas ao público. Em conjunto, Millennium BCP, BPI, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Novo Banco e Santander Portugal chegaram ao final de 2022 com menos 655 funcionários, num ano em que fecharam 97 balcões, apurou o CM, após consulta aos relatórios entregues pelas instituições referidas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).









