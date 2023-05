Cinco maiores bancos em Portugal reestruturaram mais de 30.000 créditos à habitação

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal reestruturaram mais de 30.000 créditos à habitação, incluindo ao abrigo do decreto-lei do Governo que força os bancos a fazê-lo no caso de famílias em dificuldades por aumento da taxa de juro.

De acordo com um levantamento feito pela Lusa, entre comunicações feitas em conferência de imprensa ou em resposta escrita, os bancos realizaram 31.350 reestruturações de créditos à habitação.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi a que mais créditos reestruturou, com o presidente do banco público, Paulo Macedo, a precisar na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro trimestre deste ano que tinham sido feitas cerca de 8.900 reestruturações, das quais 900 ao abrigo do decreto-lei em causa.