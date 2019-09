Clientes bancários fizeram mais de 1.300 reclamações por mês no peimeiro semestre de 2019

O número de reclamações de clientes bancários aumentou no primeiro semestre de 2019. Segundo a síntese de atividades de supervisão comportamental do Banco de Portugal, registou-se uma média de 1.337 mensais nos primeiros seis meses do ano. Trata-se de um aumento de 5,2% face a 2018.





O maior número das reclamações (31,7%) é sobre contas de depósito, seguidas pelos segmentos de crédito aos consumidores e à habitação. O segmento do crédito ao consumo foi responsável por 26,8% das queixas dos clientes, enquanto o crédito à habitação e hipotecário recolheu 12,2% do total, refere o documento.



"Nas contas de depósito, o número de reclamações aumentou de 13 para 14 por cada 100 mil contratos e no crédito aos consumidores, o número de reclamações subiu, de 16 para 18 em cada 100 mil contratos. Pelo contrário, no crédito à habitação e hipotecário, o número de reclamações diminuiu, de 47 para 46 por cada 100 mil contratos", refere o documento.





Apesar do aumento do número de reclamações, este crescimento não foi acompanhado por um maior indício de infrações. Em 62% das reclamações não foram detetados indícios de infração (56% em 2018). Nos restantes 38%, a situação foi resolvida pela instituição de crédito por sua iniciativa.





Foram instaurados três processos de contraordenação a três instituições. O Banco de Portugal emitiu ainda 256 determinações específicas e 40 recomendações no primeiro semestre de 2019, através das quais exigiu a 42 instituições a correção das irregularidades detetadas ou a adoção de boas práticas. O crédito aos consumidores (24,3%), o crédito à habitação e hipotecário (19,6%) e os serviços mínimos bancários (18,2%) foram as áreas mais visadas por estas recomendações.