Clientes Santander começam hoje a pagar as transferências MB Way

O banco Santander começa esta terça-feira a aplicar uma comissão, que varia entre os 45 cêntimos e os 90 cêntimos, sobre as transferências realizadas através da aplicação MB Way. A estes valores acresce o imposto selo de 4%, após a transferência.



Os jovens portadores de cartões Streame Maestro Jovem, #U, #Global U e Mundo 123, não vão pagar qualquer valor pela realização de transferências da app do banco Santader para a aplicação MB Way. Estão também isentos os clientes portadores de "outros cartões", após a realização de três transferências por mês de um montante igual ou inferior a 50 euros, conforme pode consultar no preçário divulgado pelo banco.



Ao realizar a transferência, através da plataforma gerida pela SIBS, será apresentado um custo associado a esse mesmo serviço, sendo possível avançar ou recuar com o processo.



O anúncio foi feito pelo presidente do Santander Totta há dois meses, mas não foram indicados os valores a cobrar.



O MB Way é uma aplicação desenvolvida pela SIBS, disponível nos telemóveis. Atualmente, a aplicação MB Way permite fazer transferências instantâneas de dinheiro entre números de telemóvel associados ao MB Way, gerar cartões virtuais MB Net para compras online, pagar compras em lojas físicas através de número de telemóvel e usar o Multibanco sem ser necessário o cartão bancário.