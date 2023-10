CMVM alerta que entidade Sara Madeira não está autorizada para intermediação financeira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avisou esta sexta-feira os investidores que a entidade com o nome da influencer Sara Madeira, associada a um perfil no Instagram com 48 mil seguidores, não está autorizada para qualquer atividade de intermediação financeira.

No aviso emitido hoje, o regulador do mercado financeiro "alerta para o facto de Sara Madeira, relacionado com a página de Instagram https://www.instagram.com/asaramadeira/ não estar autorizado nem registado junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal".

O regulador lembrou ainda que, para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal, os investidores devem consultar as listas de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal, disponíveis em https://investidor.cmvm.pt/PInvestidor/.

"Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade acima identificada poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt", acrescentou.