CMVM está a acompanhar com "especial atenção" negociação da Navigator

Empresa desceu esta segunda-feira mais de 18% na bolsa.

Por Lusa | 12:14

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a acompanhar com "especial atenção" o comportamento dos títulos da Navigator, depois de a papeleira portuguesa ter chegado esta manhã a cair mais de 18% na bolsa portuguesa.

"A CMVM, no âmbito das suas competências de supervisão, irá continuar a acompanhar com especial atenção o comportamento deste título", disse à agência Lusa fonte oficial do supervisor.

Esta segunda-feira de manhã, a Navigator chegou a cair 18,2%, a maior queda percentual de sempre, para 4,08 euros, depois de ter avançado que vai contestar judicialmente a taxa sobre vendas de papel aplicada pelos EUA.



Pela mesma hora, o PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, perdia 1,9% para 5.521,73 pontos -- com a Navigator a liderar as quedas entre as 18 cotadas, todas elas no vermelho.



A Navigator, que se dedica à área do papel, anunciou no sábado que vai contestar judicialmente a taxa aplicada pelos Estados Unidos sobre as suas vendas naquele país, que tem um impacto de milhões de euros nas contas da empresa portuguesa.