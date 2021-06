CMVM passa de prejuízos a lucros de 56 mil euros em 2020

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) fechou o ano de 2020 com um lucro de 56 mil euros, uma melhoria face aos prejuízos de 719 mil euros registados em 2019, foi hoje conhecido.

"A CMVM encerrou 2020 com um resultado líquido positivo de 56 mil euros, o que compara com um resultado líquido negativo de 719 mil euros no ano anterior", pode ler-se no comunicado referente ao Relatório Anual de 2020, hoje publicado.

De acordo com a entidade presidida por Gabriela Figueiredo Dias, a pandemia de covid-19 fez-se sentir "na redução dos rendimentos das taxas praticadas pela CMVM", sendo o resultado atribuível também à "continuação do esforço de redução da despesa".