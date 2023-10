Com um excedente conseguido de 2,1 mil milhões de euros no final deste ano, o ministro das Finanças anunciou as contas do Estado para 2024, com os olhos postos já em 2026. Medina reconheceu que o ano de 2023 "superou as expectativas", mas está "preocupado com a envolvente externa" e com um evidente abrandamento da economia portuguesa que já se fez sentir (existiu uma contração económica no terceiro trimestre).









