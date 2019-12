Cofina vai pagar menos 50 milhões de euros pela dona da TVI

A Cofina, proprietária do CM e da CMTV reduziu a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital em 50 milhões de euros. Num comunicado enviado ontem à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a sociedade liderada por Paulo Fernandes informa que "as partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no contrato que é agora de 123,2 milhões de euros assumindo um ‘enterprise value’ de 205 milhões de euros".



Assim, o valor das ações da Media Capital passam de 2,1322 para 1,5406 euros. Antes do anúncio da Cofina, a Media Capital tinha também enviado um comunicado à CMVM em que refere que, em resultado de uma auditoria voluntária realizada às contas consolidadas da sociedade a 30 de junho de 2019, foram identificados erros relativos a prestações de serviços e gastos operacionais que levaram a uma sobreavaliação do resultado líquido do primeiro semestre em 3,2 milhões de euros.





Foram ainda identificados pagamentos efetuados a terceiros no valor de 1,6 milhões. Assim, o ativo e o passivo encontram-se subavaliados em 300 mil e 3,5 milhões, respetivamente.