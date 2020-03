Coligação ‘negativa’ trava nova lei das PPP

A Assembleia da República ditou a morte prematura da nova lei das parcerias público-privadas (PPP) aprovada em novembro último pelo Governo. Esta sexta-feira, a oposição juntou-se numa maioria ‘negativa’, formada pelo PSD, BE, PCP, PAN, PEV, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, para aprovar o fim do novo regime. Apenas o PS votou contra e o CDS absteve-se. André Ventura do Chega esteve ausente.

Entre as principais críticas apontadas ao diploma está a transferência da decisão sobre as PPP do ministro das Finanças e da tutela para o Conselho de Ministros. Durante o debate, o secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros, André Caldas, defendeu, contudo, que esta mudança "significa maior e mais exigente escrutínio".

Contudo, os argumentos do Executivo, que se mostrou disponível para melhorar o documento na especialidade, não convenceram a oposição. "Com as alterações introduzidas temos menos regras, mais discricionariedade, maior opacidade, e muito menos rigor na análise das PPP", atacou Afonso Oliveira, do PSD. O deputado viu, contudo, um "mérito" na lei do Governo que é a exclusão das regiões autónomas e dos municípios. PS e PSD já anunciaram que vão apresentar iniciativas para incluir esta norma na lei anterior de 2012 que, agora, volta a vigorar.



Encargos sobem para 1692 milhões

No final de 2019, as PPP deverão representar encargos para o Estado de 1692 milhões de euros, mais 13,5 milhões face aos 1678,5 milhões de euros registados em 2018, revelou esta semana a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).



Já nos primeiros nove meses do ano passado, as PPP custaram 1151,9 milhões de euros, uma redução de 63,4 milhões de euros (menos 5%) face ao período homólogo de 2018 e para o qual contribuíram os setores rodoviário e da segurança, segundo a UTAP.