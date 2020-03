Com despejos suspensos, senhorios querem adiar o IMI

Os proprietários temem não conseguir pagar a primeira prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que vence já em maio, na sequência da lei que esta sexta-feira entrou em vigor e que suspende os despejos e as denúncias de contratos de arrendamento, revelou ao CM o presidente da Associação Nacional dos Proprietários, António Frias Marques. Por isso, exigem "uma moratória" de modo a conseguir "acomodar a falta de pagamento das rendas", defende.

O regime excecional proposto por BE e PCP e aprovado pelo Parlamento na quarta-feira determina que durante o estado de emergência os proprietários não podem despejar inquilinos nem denunciar os contratos perante atrasos nas rendas.

Frias Marques alerta que "perante o encerramento de vários espaços comerciais, é natural que muitos inquilinos deixem de pagar". Aliás, "neste momento a associação dos proprietários sabe que há várias redes de lojas que já estão a solicitar a redução do valor das rendas ou o seu pagamento a prestações". A situação é dramática porque "esta crise vai sobretudo afetar os espaços comerciais, cujos inquilinos são os que pagam as rendas mais altas", sublinha Frias Marques.

Outro efeito excecional na proteção dos arrendatários definida pela lei que esta sexta-feira entrou em vigor, é a suspensão da execução da hipoteca da casa de habitação por parte dos bancos. Segundo apurou o CM, esta decisão já tinha sido incorporada na estratégia de praticamente todos os bancos em Portugal, que travaram todas as execuções judiciais em curso.

As instituições financeiras vão agora optar pela renegociação dos empréstimos à luz do novo quadro de flexibilidade definido pelo Banco Central Europeu para os rácios de capital que esta sexta-feira foi anunciado.



Caducidade e prazos estão suspensos no setor da Justiça

Desde esta sexta-feira que está em vigor um regime excecional de suspensão de prazos de prescrição e de caducidade para o setor da Justiça, aplicando a atos processuais e procedimentais o regime de férias judiciais até ao fim da crise pandémica. É admitida a prática de atos à distância se houver meios técnicos.



Prazo para reduzir IMI terminou ontem

Terminou esta sexta-feira o prazo para os senhorios com contratos de rendas anteriores a 1990 entregarem a declaração que lhes permite serem abrangidos pelo regime que impede que o valor do IMI seja superior ao que recebem de rendas. Esta medida abrange também os contratos não habitacionais anteriores a 1995 que ainda não estão no Novo Regime de Arrendamento Urbano.