Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboios novos na CP só a partir de 2023

Presidente da CP diz que apresentou um plano de investimento ao Governo de 170 milhões de euros.

Por Raquel Oliveira | 01:30

A CP entregou um plano de compra de 22 novos comboios, no valor de 170 milhões de euros, afirmou esta terça-feira o presidente da empresa ferroviária. Mesmo que o Executivo dê luz verde agora ao negócio, o primeiro comboio só deverá chegar em 2023. Até lá, o serviço ferroviário vai continuar a ser assegurado por composições alugadas a Espanha.



O plano de investimento que visa reforçar o serviço regional da empresa ferroviária foi entregue ao Governo em julho, de acordo com Carlos Nogueira, que foi ontem ouvido na Comissão Parlamentar de Economia. O presidente da CP apontou o dedo à opção de sucessivos governos na rodovia que, no seu entender, se tornou um bom negócio financeiro.



Carlos Nogueira reconheceu os problemas da empresa e garantiu que a sua resolução passa por continuar a alugar comboios à Renfe e por reforçar o papel da EMEF, empresa do grupo responsável pela manutenção que tem perdido largas dezenas de trabalhadores. Entre as duas empresas, são necessários mais de uma centena de trabalhadores.



Para além da degradação do serviço ferroviário - que nada tem a ver com cativações, disse Carlos Nogueira - a CP enfrenta uma dívida superior a três mil milhões de euros. Só no próximo ano, a empresa vai precisar de cerca de 900 milhões de euros para amortizar a dívida.



Ana Catarina Mendes escreve a militantes

A secretária-geral adjunta do PS enviou aos militantes informação sobre a CP para que possam defender que o Governo está a "tentar recuperar de anos de desinvestimento".



Ana Catarina Mendes pede aos socialistas que "ajudem a passar esta mensagem e a esclarecer todos os portugueses, a começar nas nossas famílias, nos nossos amigos e companheiros de trabalho".



Os problemas ferroviários têm tornado visíveis divisões no interior do próprio PS, nomeadamente com ex-dirigentes ligados ao setor.