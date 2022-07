Combustíveis abaixo de 2 euros

A descida do preço dos combustíveis esta semana colocou o preço do litro do gasóleo e da gasolina abaixo de dois euros, depois de um mês acima.Entretanto, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a média de preços ficou, entre 4 e 10 de julho, no caso da gasolina, 0,2 cêntimos abaixo da "eficiência", e 1,9 cêntimos acima no gasóleo.De acordo com o regulador, para esta semana, (11 a 17 de julho), "o preço eficiente antes de impostos é de 1,218 Euro/l para a gasolina 95 simples e de 1,262 Euro/l para o gasóleo simples", mas após impostos, este preço fica nos "2,060 Euro/l e nos 1,962 Euro/l, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente".