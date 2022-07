Preço dos combustíveis baixa na segunda-feira

Os combustíveis vão baixar de preço na próxima segunda-feira. A alteração será mais expressiva no gasóleo, cujo valor cobrado por litro deverá diminuir oito cêntimos, enquanto a gasolina poderá descer três cêntimos, de acordo com fontes do setor.Tendo por base a informação recolhida pela Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio por litro do gasóleo simples a nível nacional foi, ao longo desta semana, de cerca de dois euros, pelo que a partir de segunda-feira deverá baixar, em termos médios, para cerca de 1,92 euros. Já a gasolina simples 95 poderá cair dos 2,1 euros por litro para cerca de 2,07 euros.O desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13% vai manter-se nos meses de julho e agosto, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.Tendo em conta as medidas criadas pelo Governo para mitigar a subida dos preços dos combustíveis, a diminuição da carga fiscal será de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 32,1 cêntimos por litro de gasolina. Este desconto será reavaliado em agosto.