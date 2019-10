O preço da gasolina deve sofrer um aumento de meio cêntimo por litro a partir de segunda-feira, depois de quatro semanas consecutivas sem registar subidas.A gasolina ficará, assim, com um preço médio de 1,48 euros por litro.No caso do gasóleo poderá também verificar-se um aumento idêntico, apesar de ainda não estar descartado o cenário de estabilização do preço.Assim, o gasóleo pode vir a ser negociado a 1,37 euros por litro.