Combustíveis com nova descida de preços próxima semana

Gasolina cai pela décima semana consecutiva. O gasóleo também deverá descer para valores de abril.

14:34

A semana foi marcada por novas descidas dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina), o que vai ditar novas reduções dos preços dos combustíveis nas bombas de abastecimento. De acordo com os cálculos do Negócios, as descidas deverão rondar os 0,5 cêntimos. Fonte do sector admite que o preço do gasóleo possa descer um cêntimo, enquanto a gasolina deverá manter-se nos actuais valores.

O preço do litro da gasolina simples sem chumbo 95 octanas deverá diminuir 0,5 cêntimos para 1,430 euros, segundo os preços médios praticados esta semana em Portugal e que constam no site da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A confirmar-se esta evolução, o custo da gasolina simples de 95 octanas deverá recuar para o valor mais baixo desde Julho de 2017. De realçar que, esta semana, ao contrário do que foi noticiado, os preços dos combustíveis desceram. Assim, a gasolina deverá completar a décima semana consecutiva de descidas de preços.



Já no caso do gasóleo simples o preço deverá diminuir igualmente 0,5 cêntimos para 1,309 euros, o que será o valor mais baixo desde Abril.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).



(Notícia actualizada às 11:32 com informação de fonte da indústria)