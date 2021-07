Combustíveis, luz e telecomunicações: o trio infernal para o bolso dos portugueses

Atendência imparável no preço dos combustíveis – que atirou os valores por litro da gasolina e do gasóleo para muito perto de um recorde histórico – está a confirmar os lugares cimeiros de Portugal na lista dos países europeus onde abastecer o carro é mais caro. Mas este não é o único bem ou serviço desta natureza em que os portugueses – cujos salários são mais baixos do que a média europeia – pagam mais caro. Energia elétrica, gás e telecomunicações são outros exemplos de faturas gordas e mais difíceis de evitar do que as dos combustíveis. As margens das empresas e a carga fiscal alta são as principais razões.

