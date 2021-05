Os preços dos combustíveis deverão cair na próxima semana. Na gasolina, há margem para uma perda de cerca de 10% do valor acumulado em aumentos ao longo deste ano.









Segundo o ‘Negócios’, o preço da gasolina deverá contrair dois cêntimos, para os 1,587 euros por litro, em média. O jornal recorda que foi registada uma subida de 17 cêntimos por litro em 2021, já a contar com a possível queda a partir de segunda-feira.

Por sua vez, no gasóleo, a queda não deverá ser tão acentuada: menos um cêntimo, para os 1,388 euros por litro. No acumulado, neste tipo combustível, os preços já subiram cerca de 12 cêntimos por litro em 2021.





O preço dos combustíveis tem seguido uma tendência consolidada de aumento ao longo das últimas semanas. Também no consumo se tem assistido a uma tendência de subida: com o desconfinamento, o consumo de gasolina mais do que duplicou em abril, com uma subida de 112% em termos homólogos. Já o consumo de gasóleo subiu 62%, segundo os dados da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).





Apesar destes valores médios, o preço a pagar pelos condutores fica sempre dependente da marca do posto e da própria zona onde abastece o carro.