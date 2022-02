O preço dos combustíveis volta a subir segunda-feira naquela que é a oitava semana consecutiva a aumentar. Segundo contas do ‘Jornal de Negócios’, trata-se de uma das subidas mais “ligeiras”, que irá fazer aumentar em um cêntimo o preço do litro da gasolina e do gasóleo.









Os preços acompanham a cotação do petróleo, que colocavam as entregas do barril de Brent - que serve de referência ao mercado nacional - em 92,34 dólares, valores equivalentes aos praticados em 2014. A contribuir para esta subida, o debate entre alguns dos maiores produtores de petróleo (OPEP +) quanto ao aumento ou não do volume de produção.

O preço do gasóleo simples fixava-se em 1,644 euros por litro e o da gasolina em 1,787 euros, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), valores médios que refletem já as promoções de que beneficiam os clientes, nomeadamente através de cartões de descontos. Outra das formas de pagar preços mais baixos é abastecer nos postos de abastecimento dos hipermercados que, segundo as contas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, permitem poupanças da ordem dos 10 cêntimos por litro de combustível. O Estado, por seu turno, garante um desconto mensal de 10 cêntimos por litro, até ao limite de 50 litros, a cada contribuinte registado no AUTOvoucher.

Mais de metade do preço para impostos



A maior fatia do preço do litro dos combustíveis diz respeito a impostos. No gasóleo, por cada euro pago no posto de abastecimento, 50,6 cêntimos vão para o Estado, segundo contas feitas em dezembro pela Entidade Regulado dos Serviços Energéticos. A cotação e o frete representavam 31,3% do preço. O peso da carga fiscal na gasolina é superior, atingindo em dezembro aproximadamente 56,4% do total da fatura paga pelo contribuinte, seguido da cotação e frete (27,8%), ainda segundo a ERSE.