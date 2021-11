A venda de combustíveis em setembro ultrapassou os valores pré-pandemia, quer no caso do gasóleo quer da gasolina. Segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Entidade Nacional do Setor Energético (ENSE), o crescimento do mercado global foi de 3% face a setembro de 2019.A análise aos valores consumidos em setembro de 2019 mostra que a venda de gasolinas rodoviárias subiu 2,7% e de gasóleos aumentou 3%.