Combustíveis registam nova baixa expressiva

Os valores cobrados pelo gasóleo e pela gasolina deverão registar novas baixas expressivas na próxima segunda-feira, acompanhando a tendência dos preços destes combustíveis praticados nos mercados internacionais, que têm sofrido quedas importantes devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

De acordo com fontes ligadas ao setor petrolífero, deverá ocorrer uma baixa, pela quarta semana consecutiva, agora na ordem dos seis cêntimos, na gasolina simples 95, com cada litro a passar a custar, em média, 1,335 euros, o que representa um mínimo desde agosto de 2016, naquela que será a quarta semana consecutiva de quedas para este ativo.

Relativamente ao gasóleo simples, poderá registar um decréscimo entre os 3,5 cêntimos e cinco cêntimos, passando cada litro a custar, em média, entre 1,228 a 1,230 euros. No caso deste combustível, o mesmo deverá sofrer uma queda de valor pela décima semana consecutiva.



Refira-se que durante o período de estado de emergência em que o País atualmente se encontra, os postos de abastecimento de combustíveis estão entre o conjunto de equipamentos que vão manter-se em funcionamento, de acordo com informação avançada esta sexta-feira pelo Governo, no âmbito das medidas de contenção da propagação da Covid-19.



Petróleo recupera no preço após trambolhão

O petróleo recuperou algum do seu valor nos dois últimos dias, depois de os preços terem batido no fundo. Esta sexta-feira, o barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, valorizou mais de 5%, para 30 dólares. Na quarta-feira, esse valor chegou a ser de 24,5 dólares, o valor mais baixo desde 2003. A guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia e a pandemia da Covid-19 determinaram as quedas. O anúncio da injeção de dinheiro na economia pelos bancos centrais inverteu a tendência.