Combustíveis sofrem nova baixa expressiva

Os valores cobrados pelo gasóleo e pela gasolina registam novas baixas expressivas esta segunda-feira, acompanhando a tendência dos preços destes combustíveis praticados nos mercados internacionais, que têm sofrido quedas importantes devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.De acordo com fontes ligadas ao setor petrolífero, esta segunda-feira regista-se, pela quarta semana consecutiva, uma descida no valor dos combustíveis na ordem dos seis cêntimos, na gasolina simples 95, com cada litro a passar a custar, em média, 1,335 euros, o que representa um mínimo desde agosto de 2016, nesta que é a quarta semana consecutiva de quedas para este ativo.Recorde-se que durante o período de Estado de Emergência em que o País atualmente se encontra, os postos de abastecimento de combustíveis estão entre o conjunto de equipamentos que vão manter-se em funcionamento, de acordo com informação avançada esta sexta-feira pelo Governo, no âmbito das medidas de contenção da propagação do coronavírus.